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    Пьяный мужчина протаранил забор школы на угнанной скорой в ЗКО

    21 Мая 2021, 12:34

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина протаранил забор школы на угнанной скорой в ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В одном из сел Байтерекского района 31-летний мужчина вызвал скорую помощь, так как поранил ногу. Медработники забрали его в больницу и после оказания помощи отпустили домой. Выйдя из стен медучреждения, молодой человек увидел стоящую карету скорой помощи с оставленными в замке ключами зажигания. Чтобы не идти до дома пешком, он, недолго думая, сел за руль и уехал. Однако, далеко уехать не получилось, ведь проехав несколько метров, авто врезалось в забор сельской школы. Выбежавший водитель скорой не успел догнать угонщика и поймал его только после аварии. Но нарушитель вырвался и, несмотря на ранения, скрылся с места ДТП. Ведутся поиски угонщика и устанавливается причиненный ущерб.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК
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