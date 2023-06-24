Пьяный мужчина натравил на людей собаку в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мужчина в состоянии алкогольного опьянения натравил на людей собаку породы стаффорд. От укусов пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, происшествие произошло в микрорайоне Авангард-2. За помощью к медикам обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина натравил собаку породы стаффорд на нее и ее знакомого. Собака укусила женщину за руку.

Владелец пса натравил его и на прибывших полицейских. Один из сотрудников батальона патрульной полиции получил травму лица.

«С применением специальных средств собака была обезврежена. В результате медицинского освидетельствования установлено, что владелец находился в состоянии алкогольного опьянения. 32-летнего мужчину передали следственно-оперативной группе для принятия соответствующих мер», - проинформировали в пресс-службе ДП области.