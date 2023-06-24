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    Пьяный мужчина натравил на людей собаку в Атырау

    24 Июня 2023, 21:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мужчина в состоянии алкогольного опьянения натравил на людей собаку породы стаффорд. От укусов пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, происшествие произошло в микрорайоне Авангард-2. За помощью к медикам обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина натравил собаку породы стаффорд на нее и ее знакомого. Собака укусила женщину за руку.

    Владелец пса натравил его и на прибывших полицейских. Один из сотрудников батальона патрульной полиции получил травму лица.

    «С применением специальных средств собака была обезврежена. В результате медицинского освидетельствования установлено, что владелец находился в состоянии алкогольного опьянения. 32-летнего мужчину передали следственно-оперативной группе для принятия соответствующих мер», - проинформировали в пресс-службе ДП области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Регионы Казахстана Атырау
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