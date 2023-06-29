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    Пьяный дебош устроил астанчанин на борту самолета

    29 Июня 2023, 18:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчанин устроил пьяный дебош на борту самолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В линейный отдел полиции в аэропорту Астаны от представителя авиакомпании SCAT поступило сообщение о принятие мер в отношении деструктивного пассажира авиарейса сообщением Пхукет – Шымкент – Астана.

    В ходе проверки транспортные полицейские установили 47-летнего жителя столицы, который во время полета находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников экипажа и не подчинялся правилам безопасности на борту самолета.

    В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по ст.440 ч.1 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», по ст.434 ч.1 «Мелкое хулиганство», по ст. 566 ч.1 КоАП РК «Нарушение правил поведения на воздушном судне» и наложен штраф в размере 8 МРП.

    Материал по мелкому хулиганству направлен в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения.

    Сначала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 284 человека, из них 131 – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство – 21, за нарушение правил поведения на воздушном судне – 27 и др.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Транспорт
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