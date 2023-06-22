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    Пьяный астанчанин домогался девочки в лифте

    22 Июня 2023, 17:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 40-летний мужчина приставал к несовершеннолетней девочке в лифте в Астане, передает МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в ДП Астаны.

    «Сотрудниками полиции 40-летний мужчина установлен и доставлен в УП района «Сарыарка». За приставание в общественном месте, а также за нахождение в алкогольном опьянении мужчина привлечен к административной ответственности по статьям 449, 440 КРКоАП. От законных представителей ребенка поступило заявление о непринятии мер», - прокомментировали в полиции.

    Правоохранители также рекомендуют родителям быть бдительными, не оставлять малолетних детей без сопровождения взрослых.

    «Если Вы стали очевидцем правонарушений, необходимо незамедлительно обращаться на канал 102», - отметили в столичном ДП.

    Видео с приставанием к малолетней опубликовано в соцсетях.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана МВД РК Дети
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