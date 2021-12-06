Пьяного водителя скорой помощи задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пьяного водителя скорой помощи задержали в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Павлодарской области с 5 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Только за первый день выявлено порядка 650 правонарушений. К ответственности за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде привлечено порядка 100 граждан, 14 из которых управляли автотранспортом в состоянии опьянения.

– Вопиющий факт произошел 5 декабря около 00.15 часов, где сотрудниками полиции района Теренколь у одной из АЗС задержана карета скорой помощи. При проверке документов водитель вел себя странно, поэтому у инспектора возникли сомнения по поводу трезвости водителя. Было проведено освидетельствование, по результатам которого выяснилось, что мужчина находится в алкогольном опьянении. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК, материал направлен в суд, – сообщил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Галым Саргулов.

Страж порядка отметил, что также в отношении старшего механика районной больницы составлен административный материал по статье 619 КоАП РК, с наложением штрафа в размере 40 МРП.

Кроме того, наказаны 77 пешеходов, перебегавших дорогу в неустановленных местах, привлечены к ответственности и 44 водителя, не уступившие дорогу пешеходам.