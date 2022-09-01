Пьяного водителя без прав задержали полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На трассе Токсансай-Шубар стражи порядка остановили автомобиль Opel Vectra, водитель которой не пристегнул ремни безопасности. При проверке установлено, что год назад водителя признали виновным по ст. 608 КоАП РК «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, за управление в нетрезвом состоянии мужчину лишили водительских прав на 7 лет. Кроме того, полицейские заподозрили у автолюбителя признаки опьянения и доставили на медицинское освидетельствование. В результате установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя, который несмотря на лишение водительских прав, повторно сел за руль в нетрезвом состоянии возбудили уголовное дело по ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допущение управления транспортным средством таким лицом». Подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование.





Фото: polisia.kz



