Пьяного мотоциклиста задержали полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Его арестовали на 15 суток и лишили права управления транспортом на 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ходе ночных рейдов таразские полицейские заметили на одной из улиц областного центра мотоциклиста, который управлял транспортным средством без шлема. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя. По результатам медицинской экспертизы было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой» степени.

42-летний житель города привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 608 КоАП РК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). По решению суда он подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Мототранспорт водворен на штрафстоянку.

Кроме того, за управление мотоциклом без специального головного убора составлен протокол по части 1 статьи 615 КоАП РК (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения).

Ранее сообщалось, что в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени, лишенный пожизненно водительских прав, 32-летний житель села Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области совершил дорожно-транспортное происшествие. По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 2 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, что в Жамбылской области проводится широкомасштабная акция по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, связанных с утомляемостью водителей «Сон за рулем». С начала акции полицейскими зарегистрировано 12 126 нарушений ПДД, 32 нарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.