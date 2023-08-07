Пьяного иностранца сняли с авиарейса в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяный иностранец снят с авиарейса транспортными полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Влинейный отдел полиции в аэропорту города Алматы от представителей авиакомпании Air Astana поступило сообщение, о принятии мер в отношении пассажира авиарейса сообщением Алматы – Дели.

В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 48-летний гражданин Индии, который во время посадки в самолет, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя крайне агрессивно и нецензурно выражался, тем самым нарушал общественный порядок. Командир воздушного судна принял решение об отказе мужчине в перелете и по акту он передан полицейским.По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителя выявлена средняя степень алкогольного опьянения. В отношении иностранного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», выписан административный штраф в размере 5 МРП.С начала года сотрудниками департамента за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 28 301 правонарушитель, в том числе, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 2915.