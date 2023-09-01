Пьяного иностранца лишили водительских прав в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Иностранца лишили водительских прав за вождение в пьяном виде в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и других общественных местах Павлодарской области, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в результате которого полицейскими выявлено 1224 правонарушения. В том числе, стражами правопорядка пресечено 19 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

К примеру, в ходе ночных патрулирований в селе Теренкол задержана автомашина Lexus RX 300

под управлением гражданина Германии, имеющего вид на жительство, который, приехав в гости в село Теренкол, по результатам медицинского освидетельствования управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

«По данному факту в отношении задержанного возбуждено административное производство по статье 608 ч.1 КоАП РК. Решением районного суда правонарушителю назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток и лишение прав на 7 лет», – сообщил начальник местной полицейской службы Берик Каткенов.