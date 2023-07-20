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      Акмолинская область

    Пьяного и раненого подростка нашли полицейские в Кокшетау

    20 Июля 2023, 20:52

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские обнаружили в Кокшетау оставленного без присмотра трехлетнего малыша и раненого подростка, в нетрезвом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 17 по 19 июля на территории Акмолинской области проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». В проведении мероприятия было задействовано порядка 400 сотрудников полиции, представители органов образования, здравоохранения, местных исполнительных органов, НПО и общественности.

    В ходе ОПМ за совершение административных правонарушений в полицию доставлены 252 несовершеннолетних, 228 из которых - за ночное пребывание на улицах без родителей (ст. 442 КоАП РК), 17 подростков - за совершение мелкого хулиганства (ст. 434, 434-2, 435 КоАП РК), 7 – за распитие алкоголя (ч. 2 ст. 440 КоАП РК).

    К примеру, 17 июля в приемный покой детской больницы доставлен несовершеннолетний 2006 года рождения с резаной раной верхней трети правого предплечья. В ходе разбирательства установлено, что подросток, приехав в Кокшетау из района, распивал спиртные напитки с друзьями. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него была установлена легкая степень опьянения. По данному факту в отношении законного представителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 440 КоАП РК. Кроме того, проводится проверка по факту получения юношей раны предплечья.

    В рамках проводимого ОПМ, при отработках мест массового сбора молодежи, выявлено четыре факта ношения при себе колюще-режущих предметов, а именно ножей.

    В период ОПМ сотрудниками полиции по месту жительства посещены 570 неблагополучных родителей и 340 несовершеннолетних нарушителей, состоящих на учетах в органах полиции. В центры поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помещены пять детей, в т.ч. один находившиеся без присмотра законных представителей в ночное время.

    Так, 17 июля на улице Ташенова был обнаружен ребенок в возрасте около 3 лет, находившийся один. Участковым инспектором ювенальной полиции, в связи с отсутствием законных представителей, ребенок был помещен в центр поддержки «Шанс» города Кокшетау. Спустя некоторое время, на пульт «102» обратились родители потерявшегося мальчика, им пояснили, что с ребенком все в порядке и он находится в центре поддержки.

    За три дня мероприятия выявлены и взяты на учет 27 неблагополучных родителей и 26 несовершеннолетних. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 127 КоАП РК) к ответственности привлечены 28 законных представителей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью полиция
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