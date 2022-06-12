Пьесы современных казахстанских драматургов прочтут в драмтеатре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанский областной русский драматический театр им. Н. Погодина проводит открытые читки современной казахстанской драматургии артистами для зрителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы театра, читки пройдут 15 и 16 июня. Вход свободный, но есть возрастные ограничения.

15 июня в 18.00 часов состоится читка пьесы Камиллы Ибраевой «Голоса в темноте», режиссер – Елена Покрас. Тема: Школьный буллинг как следствие проблем в современном обществе. Возрастное ограничение – 16+.

В 20.00 часов - пьеса Нурайны Сатпаевой «Грехопадение свинки Пеппы», режиссер – Ярослав Чумак. Жизненная драма четырех обитательниц роддома во время пандемии. 18+.

16 июня в 16.00 часов - читка пьесы Тони Шипулиной «Муха», режиссер – Ринат Исмаилов. О рефлексирующем подростке, который страдает от алкоголизма отца. Возрастное ограничение – 16+.

В 18.00 часов – пьеса Айнур Карим «Летящей походкой», режиссер – Тимур Каримжанов. О воспоминаниях трех подруг о том, как выживали, покупали и продавали в 90-е. Пьеса, глубоко исследующая тему казахстанских «челноков». 18+.

«Театр принимает участие в проекте «Города» Драма kz. Открытые читки проходят в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке областного управления культуры, развития языков и архивного дела», - добавили в пресс-службе театра.