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    Озвучить полную информацию о ценообразовании на рейсы Air Astana потребовал сенатор Сарыбаев

    5 Апреля 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Галиаскар Сарыбаев потребовал от госорганов полную информацию о ценообразовании на каждый рейс авиакомпании Air Astana, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предоставьте информацию ценообразования билетов полностью по каждому рейсу. В течение недели я жду ответа. И потом я выйду в прямой эфир во всех СМИ и буду говорить о 13% технических причин самолетов, которые не летают на сегодняшний день. За рубежом всего до 3%. Давайте. И какой скандал будет, вы понимаете?» - сказал он, обращаясь к директору департамента транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции РК Нургуль Жамановой в ходе заседания в Сенате Парламента РК.

    Ранее она сообщила о совместной с Генеральной прокуратурой проверке авиакомпании Air Astana, по итогам которой авиаперевозчику выписан штраф в 2021 году в размере 4,8 млрд тенге, за 2022 – 1,9 млрд тенге.

    Другой депутат Сената Амангельды Толамисов поинтересовался, почему после проверки от авиакомпании не потребовали снижения цен на билеты.

    «Был факт необоснованного повышения цены и применения соответствующих монопольных механизмов. Но почему вы не снизили цену, если вы зарегистрировали этот факт? Вы привлекли к ответственности только одного человека, но цена остается высокой. И это конкретно сказывается на наших потребителях, пассажирах. Авиабилеты достаточно дорогие. Даже нам достаточно дорого, а простому населению это действительно не по карману», - добавил сенатор.

    По словам Нургуль Жамановой, необоснованное повышение цены было зафиксировано в связи с применением топливного сбора. Законодательно топливный сбор предусмотрен, поэтому рекомендуется внести изменения в законодательство в части исключения нормы.

    «В себестоимости предусмотрены затраты на топливо, но при этом, если по законодательству это компенсация роста затрат в период действия тарифа, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным, если идет какой-то резкий рост – это компенсация», - объяснила она.

    Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов перечислил, из чего складываются цены на авиабилеты в Казахстане.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат Транспорт Цены и тарифы Авиация
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