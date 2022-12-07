Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Озвучить контракты на недропользование требуют у Правительства депутаты

    7 Декабря 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов обратился к Премьер-Министру страны Алихану Смаилову с депутатским запросом касательно прав казахстанцев на недропользование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пункт 3 статьи 6 Конституции страны гласит: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу». Эту норму на конституционном референдуме, прошедшем 5 июня, поддержали большинство казахстанцев. Логика времени и политической модернизации, доверие казахстанцев, означают новый общественный договор между народом и государством, основанный принципах открытости, эффективности и подотчетности государственной власти перед народом. Считаем, что в связи с этим, Правительство как сторона контрактов на недропользование должна открыть их условия и положения. Граждане Казахстана как ключевой бенефициар должны четко знать, отвечают ли эти договора интересам казахстанцев», - сказал Ерлан Смайлов на пленарном заседании Мажилиса.

    Он выразил надежду, что партнеры, представляющие другую сторону контрактов на недропользование, в особенности из стран западных демократий, с пониманием отнесутся к этим демократическим требованиям, как к практике, сложившейся в их странах, и поддержат курс нашей страны на дальнейшую демократизацию.

    «На сегодняшний день Правительство РК реализует инициативу прозрачности добывающих отраслей, являющейся международным стандартом, направленным на открытое управление и подотчетность в добывающих отраслях. Стоит отметить несколько важных моментов – эта инициатива развивается, в первую очередь благодаря активности экспертов от гражданского общества. Казахстан присоединился к ИПДО в 2007 году и согласно требованиям этого стандарта, Правительство должно раскрыть информацию о всех контрактах и лицензиях, заключенных, выданных или претерпевших изменения, начиная с 1 января 2021 года», - считает депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
    Только восемь сельчан из 100 обеспечены интернетом – депутат
    Законопроект «О контроле специфических товаров» возвращен в Мажилис на доработку
    Недропользователи не будут работать на месторождении подземных вод Кокжиде
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров