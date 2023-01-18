Озвучить конкретный план по спасению Арала требуют от Правительства депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айжан Скакова попросила Правительство озвучить конкретные меры по спасению Арала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О необходимости последовательного решения проблем Аральского моря в контексте изменения климата и рационального использования водных ресурсов заявил Глава государства в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН в декабре прошлого года. Еще в 2010 году Правительством было принято решение о реализации второй и третьей фазы наращивания Кокаральской плотины и капитального ремонта гидротехнических сооружений в бассейне Сырдарьи», - сказала Айжан Скакова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее мнению, главная причина непринятия действий за более чем 10 лет заключается в отсутствии внятной государственной позиции по этому вопросу и перекладывании ответственности с одного госоргана на другой, а также в слабом межгосударственном сотрудничестве со странами Центральной Азии.

«При этом, еще в марте 2022 года Казахстан принял председательство межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала с возможностями усиления регионального сотрудничества для сохранения и восстановления водных экосистем, крайне значимых для экономики занятости и здоровья населения, проживающего в казахстанской части бассейна Аральского моря. Однако прошел почти год председательства Казахстана, но никаких действий не было», - отметила депутат.

По словам А. Скаковой, за весь год не было проведено ни одного мероприятия по реализации регионального плана на национальном, региональном и международном уровнях.

«При этом со стороны вышерасположенных стран продолжаются загрязнения, сбросы и заборы воды без должного учета интересов нашей страны и потребностей экосистем Северного Арала. Также нет и практических результатов по выполнению поручения Президента по созданию водно-энергетического консорциума для совместного и взаимовыгодного управления водными ресурсами в Центральной Азии», - добавила депутат.

А. Скакова попросила первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра дать ответы на следующие вопросы:

- Какие предусмотрены действия по сохранению и развитию Кокаральской плотины, поддерживающей экосистемы, рыбной промысел, доходы и занятость населения казахстанской части Приаралья, в том числе за счет сотрудничества со странами ЦА?

- Что планируется Казахстаном в рамках председательства межгосударственной комиссии по усилению правовой и институциональной основы для более эффективного регионального сотрудничества стран ЦА в области охраны окружающей среды, изменения климата и устойчивого развития?





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