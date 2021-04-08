Озвучены требования к мечетям на месяц Рамазан, расположенным в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны требования к работе мечетей, расположенных в «красной» зоне на месяц Рамазан. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат кажы Онгар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требования к работе мечетей, расположенных в «красной» зоне немного строгие. Требования касательно ауызашара, местам в мечети, где читают намаз: пятикратный намаз читать каждому раздельно; расстояние между читающими намаз – 2 метра, также намаз нужно читать только в тех местах, где специально указаны разметки; имамы и читающие намаз в залах мечети должны обязательно быть в маске; тем, кто держит пост, пакеты на ауызашар по возможности передавать с помощью доставки; пожилым людям, людям со слабым здоровьем, и молодым лучше читать намаз дома. Тарауих намаз читаться не будет. После прочтения намаза по возможности сразу же выходить из мечети», - сказал наиб муфтий на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, эти требования будут менять согласно решениям местным главных санитарных врачей.

«Эти требования вводятся для сохранения вашего же здоровья. Поэтому Духовное управление мусульман Казахстана просит отнестись с пониманием к таким мерам и стараться соблюдать их», - добавил Ершат кажы Онгар.

Напомним, священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы порекомендовал лицам старше 60 лет пройти медицинское обследование и получить рекомендации врача перед тем, как держать пост.



