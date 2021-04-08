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    Озвучены требования к мечетям на месяц Рамазан, расположенным в «красной» зоне

    8 Апреля 2021, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны требования к работе мечетей, расположенных в «красной» зоне на месяц Рамазан. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат кажы Онгар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Требования к работе мечетей, расположенных в «красной» зоне немного строгие. Требования касательно ауызашара, местам в мечети, где читают намаз: пятикратный намаз читать каждому раздельно; расстояние между читающими намаз – 2 метра, также намаз нужно читать только в тех местах, где специально указаны разметки; имамы и читающие намаз в залах мечети должны обязательно быть в маске; тем, кто держит пост, пакеты на ауызашар по возможности передавать с помощью доставки; пожилым людям, людям со слабым здоровьем, и молодым лучше читать намаз дома. Тарауих намаз читаться не будет. После прочтения намаза по возможности сразу же выходить из мечети», - сказал наиб муфтий на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, эти требования будут менять согласно решениям местным главных санитарных врачей.

    «Эти требования вводятся для сохранения вашего же здоровья. Поэтому Духовное управление мусульман Казахстана просит отнестись с пониманием к таким мерам и стараться соблюдать их», - добавил Ершат кажы Онгар.

    Напомним, священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы порекомендовал лицам старше 60 лет пройти медицинское обследование и получить рекомендации врача перед тем, как держать пост.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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