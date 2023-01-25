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    Озвучены топ-три вузов, куда поступают набравшие высокие баллы на ЕНТ

    25 Января 2023, 15:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образования РК совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проанализировали выбор вузов среди абитуриентов 2021 года. Данные озвучил управляющий директор Палаты Азамат Бейсенбенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам анализа, чаще всего абитуриенты, набравшие высокие баллы, выбирают следующие вузы:

    Казахстанско-Британский технический университет;

    Медицинский университет Астана;

    Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова.

    Также установлено, что абитуриенты, набравшие низкий средний балл на ЕНТ поступали в следующие вузы:

    Казахский университет путей сообщения;

    Экибастузский инженерно-технический институт имени академика К. Сатпаева;

    Университет имени Ж. Ташенева;

    Кызылординский институт технологии и сервиса.

    Ранее сообщалось, что из 81,4 тысяч выпускников вузов 2021 года 79 % трудоустроились в первый год после окончания учебы. Средняя медианная зарплата составляет 155 тысяч 621 тенге. Среднее время поиска работы среди выпускников вузов в Казахстане составило 97 дней.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
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