Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов на должность Президента Республики Казахстан состоится с 23 сентября до 11 октября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выдвижение кандидатов на должность Президента РК начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18 часов 11 октября текущего года», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября 2022 года.

Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.



