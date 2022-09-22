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    Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК

    22 Сентября 2022, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов на должность Президента Республики Казахстан состоится с 23 сентября до 11 октября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выдвижение кандидатов на должность Президента РК начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18 часов 11 октября текущего года», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября 2022 года.

    Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Политика ЦИК Президентские выборы - 2022
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