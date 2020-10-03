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    Озвучены сроки третьего боя Головкин — «Канело»

    3 Октября 2020, 09:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корреспондент стриминговой платформы DAZN Крис Мэнникс рассказал, когда может состояться долгожданный третий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Ближайшие девять месяцев у DAZN будут посвящены тому, чтобы устроить третий бой Головкин —«Канело». Трилогия по-прежнему остается главным боем — нравится он боксерской аудитории или нет», — заявил Мэнникс.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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