Озвучены сроки третьего боя Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корреспондент стриминговой платформы DAZN Крис Мэнникс рассказал, когда может состояться долгожданный третий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Ближайшие девять месяцев у DAZN будут посвящены тому, чтобы устроить третий бой Головкин —«Канело». Трилогия по-прежнему остается главным боем — нравится он боксерской аудитории или нет», — заявил Мэнникс.



