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    Озвучены приоритетный соперник Головкина и его альтернатива на следующий бой

    1 Января 2021, 23:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со-промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Эдди Хирн рассказал, какие планы у его клиента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Бой с Мунгией — хороший вариант для Головкина, но он хочет объединить дивизион. Если ему не удастся подраться с «Канело», он хочет встретиться с другими чемпионами в среднем весе — например, с Андраде», — отметил Хирн.
    Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Деметриус Андраде владеет поясом WBO, Джермалл Чарло — поясом WBC. Напомним, один из поясов также принадлежит главному сопернику Головкина, мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу — WBA Super.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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