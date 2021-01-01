Озвучены приоритетный соперник Головкина и его альтернатива на следующий бой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со-промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Эдди Хирн рассказал, какие планы у его клиента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Бой с Мунгией — хороший вариант для Головкина, но он хочет объединить дивизион. Если ему не удастся подраться с «Канело», он хочет встретиться с другими чемпионами в среднем весе — например, с Андраде», — отметил Хирн.

Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Деметриус Андраде владеет поясом WBO, Джермалл Чарло — поясом WBC. Напомним, один из поясов также принадлежит главному сопернику Головкина, мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу — WBA Super.





