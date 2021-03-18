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    Озвучены предварительные результаты парламентских выборов в Нидерландах

    18 Марта 2021, 11:27

    ГААГА. КАЗИНФОРМ - По данным экзитпола, партия премьер-министра Нидерландов Марка Рютте заняла первое место и получила необходимые места в парламенте на всеобщих выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Предварительно явка на парламентских выборах в Нидерландах составила более 80%. Достигнутые результаты дают возможность М.Рютте остаться на посту премьер-министра страны на четвертый срок.

    Правоцентристская партия М.Рютте «Народная партия за свободу и демократию» получит в парламенте около 35 из 150 мест, что на два места больше, чем она получила на выборах 2017 года.

    Социал-либеральная партия D66, входящая в нынешнюю четырехпартийную правящую коалицию, заняла второе место, получив 27 мест, что является ее большим достижением по сравнению с прошлыми выборами.

    За 150 мест в палате представителей парламента Нидерландов боролись 1579 кандидатов от 37 политических партий.

    В текущем году из-за пандемии COVID-19 голосование проходило три дня. 15-16 марта голосовали пожилые люди и лица из группы повышенного риска по COVID-19, для них были специально открыты 1600 из 9200 избирательных участков. Более 2,4 млн избирателей старше 70 лет проголосовали по почте.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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