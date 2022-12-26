Озвучены позиции казахстанских теннисистов в финальном выпуске рейтинга ATP в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

ТОП-3 по-прежнему составляют испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а также Каспер Рууд из Норвегии.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался на 37-й строчке, Тимофей Скатов сохранил 142-е место, Михаил Кукушкин — по-прежнему 188-й.

В парном разряде первое место все так же делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски, третий — американец Раджив Рам.

Казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов соответственно сохранили 47-ю и 50-ю позиции. Бублик — 170-й.





Фото: sports.kz