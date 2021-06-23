Озвучены первые прогнозы по смерти пропавших туристов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Озвучены первые прогнозы по смерти четырех пропавших туристов в Сайрам-Угамском национальном парке Туркестанской области. Спасатели, на протяжении 28 дней занимавшиеся поиском пропавших, сообщили о том, что все тела найдены у реки Угам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника областного ДЧС Ерика Сарыбаева, пешим ходом обследовано 2543 км, на вертолете проведены поисковые мероприятия на площади 16090 км. Водолазы также осмотрели окрестность около 22 км по реке Угам. В итоге, расстояние, где нашли труп первого парня и второго туриста, составило 6 км. А расстояние между третьим и четвертым трупами составило 7 км.

По первой версии спасателей, четверо пропавших пытались пересечь реку Угам, взявшись за руки. Однако не исключается факт, что из-за сильных порывов воды их могло унести течением. Что касается второй версии их гибели, они могли попытаться пройти через Таскөпір, где на окрестности много камней. Однако из-за скользкой поверхности камней в воде, один из них подскользнулся, его унесло течением, остальные, возможно, бросились его спасать.

Третья версия их гибели: они могли испугаться медведей, потому что именно в этот период в местности «Аюсай» водится много хищников. По словам специалистов, сейчас они выгуливают медвежат и адаптируют их к жизни на природе.

«В ходе поисковых работ мы встретили здесь много медведей. Их было свыше 20. А сейчас для них такой период, что медведи становятся агрессивными, чтобы защитить своих детей. Может быть, ребята по пути встретили этих медведей. Мы рассмотрели и такой вариант, что, испугавшись хищников, они прыгнули в воду», - сказал Ерик Сарыбаев.

Отметим, что в поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники ДЧС города Шымкент, АО «Казавиаспас», ДП Туркестанской области, сотрудники Сайрам-Угамского национального природного парка, волонтеры, пограничная служба Толебийского района КНБ РК, сотрудники воинской части 6506 Национальной гвардии РК.