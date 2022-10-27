Озвучены особенности закона об амнистии по январским событиям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Сената озвучены особенности Закона «Об амнистии» по январским событиям , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У этого законопроекта есть свои особенности. Во время ранее существовавшей амнистии обвиняемый должен был в обязательном порядке возместить причиненный ущерб. На этот раз требование об амнистии не предъявляется только после возмещения причиненного ущерба. Однако собственник имущества вправе взыскать материальный ущерб в гражданско-правовом порядке через суд», - сказала сенатор Ляззат Сулеймен, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Она также указала на еще одну особенность, содержащуюся в документе.

«По сложившейся ранее практике для амнистии лица, отбывающего наказание в учреждении лишения свободы, в обязательном порядке учитывались его поведение, порядок. К осужденным, умышленно нарушившим порядок отбывания наказания, амнистия не применялась. В предлагаемом законопроекте таких требований нет. Кроме того, в ближайшее время будут раскрыты преступления по январским событиям и по ним будет амнистирована судимость в соответствии со статьями, предусмотренными настоящим законопроектом», - добавила депутат.

Ранее сообщалось, что Сенат принял закон об амнистии по январским событиям.