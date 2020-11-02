Озвучены особенности проведения предвыборных партийных конференций Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей рассказал об особенностях проведения предвыборных партийных конференций. МИА «Казинформ» публикует полный текст пояснения.

«31 октября на официальном сайте партии и портале Primaries.kz была опубликована инструкция по проведению выборных конференций филиалов «Nur Otan». Это следующие уровни праймериз, которые позволят утвердить партийные списки на выборы в маслихаты и сформировать основную часть в Мажилис. В инструкции изложены порядок и повестка проведения выборных конференций. Поясню ключевые процедуры.

ПЕРВОЕ. В районных и городских конференциях на дебатах примут участие те, кто претендуют на включение в партийные списки в областные маслихаты и Мажилис. Это кандидаты праймериз, имеющие наибольший рейтинг.

Список участников дебатов формируется из расчета 2 кандидата на одно место в квоте представленности района (города) в областной партийный список. То есть, например, если у района в областном партийном списке по квоте предусмотрено 2 места, значит в дебатах на районной (городской) конференции должны принять участие 4 человека.

В случае отказа кандидата (в письменной форме) от участия в дебатах, в список дебатеров включается следующий за ним кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам первого уровня праймериз.

Также если в списке участников дебатов отсутствуют женщины или представители молодежи (до 35 лет), то Бюро Политического совета районного (городского) филиала вправе дополнить список участников дебатов указанной категорией кандидатов, набравших наивысший рейтинг.

ВТОРОЕ. По итогам дебатов голосовать за кандидатов праймериз будут делегаты-выборщики, которых предварительно изберут на собраниях первичных партийных организаций.

Делегаты голосуют за кандидатов в ИС «Праймериз» на компьютере или ноутбуке в специальной кабинке. Это тайное электронное рейтинговое голосование. При этом можно одновременно проголосовать за любое количество кандидатов.

Далее касательно итогов голосования. В Инструкции прописано, что «кандидат, набравший наибольшее количество голосов, выдвигается на областную конференцию в качестве участника дебатов в партийный список Мажилиса. Каждый район (город) выдвигает одного участника на дебаты в партийный список Мажилиса… После этого кандидатами в областной партийный список выдвигаются участники дебатов, набравшие наибольшее количество голосов по итогам дебатов, согласно квоте представленности района (города) в областной партийный список. При этом, количество участников дебатов в партийный список Мажилиса входит в количество кандидатов, выдвигаемых в областной партийный список».

Что это значит? Для понимания приведу пример. Так, занявший первое место на дебатах районной (городской конференции) получает право принять участие в дебатах областной конференции и побороться за включение в партийный список Мажилиса от области.

Участники дебатов, которые заняли второе и места ниже, в пределах квоты представленности, попадают в областной партийный список маслихата.

Оставшиеся участники дебатов зачисляются в партийный список районного маслихата.

ТРЕТЬЕ. Областные конференции процедурно будут проведены аналогичным образом. Что касается участников, то, к примеру, если в области 19 территорий, то в дебатах на областной конференции примут участие 19 победителей районных конференций и победители от областного центра (согласно квоте представленности региона в Мажилисе). К ним могут присоединиться действующие депутаты Мажилиса, представляющие сейчас этот регион и которые хотят попасть в республиканский партсписок.

По итогам дебатов голосовать будут делегаты от каждой территории, которых избрали на районных (городских) конференциях.

В Инструкции прописано, что «кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам дебатов, выдвигаются в качестве кандидатов для включения в партийный список в Мажилис от региона по итогам праймериз. Количество кандидатов определяется согласно квоте представленности региона в партийном списке в Мажилис».

Это значит, что если, например, область, согласно численности избирателей, может выдвинуть в партсписок Мажилиса 6 человек, то победителями областной конференции будут первые 6 участников, набравшие наибольшее количество голосов.

При этом победители и участники дебатов областной конференции одновременно будут включены в областной партийный список, за исключением действующих депутатов Мажилиса.

ЧЕТВЕРТОЕ. Отмечу еще несколько важных моментов.

Все мероприятия будут проведены с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Для обеспечения максимальной открытости и прозрачности все конференции, в том числе дебаты, будут транслироваться в прямом эфире на официальных аккаунтах филиалов в социальных сетях.

На районных, городских и областных конференциях посредством голосования делегатами также будут рассмотрены и утверждены соответствующие предвыборные программы «Nur Otan».

Таким образом, после проведения районных, городских и областных конференций у «Nur Otan» будут окончательно утвержденные партсписки для участия в выборах в маслихаты всех уровней и региональные предвыборные программы.

Также, сформируется 62% (или 78 кандидатов из 127) партийного списка в Мажилис из числа представителей регионов - победителей праймериз. Остальные 49 кандидатов будут заявлены Бюро Политического совета «Nur Otan». Окончательный партийный список в Мажилис будет утвержден на Съезде.

В результате через трехуровневый механизм праймериз «NurOtan» осуществит конкурентный отбор кандидатов от партии для выдвижения на предстоящие выборы», - написал в Facebook секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей.



