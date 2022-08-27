Озвучены объемы гарантированного трансферта из Нацфонда РК на ближайшие четыре года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет определен в объеме 2,2 трлн тенге в 2023 году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Миннацэкономики отметил, что проект Закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы» разработан с учетом новых требований Бюджетного кодекса.

Размеры гарантированного трансферта из Нацфонда определены с учетом цены отсечения на нефть согласно бюджетным правилам.

«Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне $48,9 за баррель в 2023 году, $42,2 и $40,3 за баррель в 2024-2025 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет определен в объеме 2,2 трлн тенге в 2023 году, 2,0 трлн тенге - в 2024 году, 1,9 трлн тенге - в 2025 году», - уточнил Алибек Куантыров.

По его словам, применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до $66,7 млрд, с дальнейшим ростом до $78,8 и $93,2 млрд в 2024 – 2025 годах.

«По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда», - добавил Алибек Куантыров.

