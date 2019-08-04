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    Озвучены новые соперники Головкина и «Канело»

    4 Августа 2019, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Worldsportsseries.com назвал наиболее вероятных соперников Геннадия Головкина и Сауля Альвареса по следующим боям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Изначально планировалось, что в сентябре состоится трилогияГоловкина и «Канело», однако теперь уже очевидно, что боксерам придется дратьсяпо отдельности и искать альтернативные варианты.

    «Сергей Ковалев является лидером среди боксеров, которыежелают сразиться с „Канело«. Ожидается, что он готов заплатить Энтони Ярду,чтобы тот отошел в сторону и дал ему провести бой с Альваресом. Или есть ещеодин расклад, который предполагает следующее: Ковалев встретится с Ярдом, а вконце года подерется с „Канело«, раз пока он не спешит возвращаться из-запроблем с коленом. В таком случае Головкин мог бы провести поединок с ХаймеМунгией на традиционный мексиканский уик-энд. GGG будет фаворитом в этом бою,но перестрелка обещает быть захватывающей», — пишет издание.

    Автор:

    Спорт Головкин
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