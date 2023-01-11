Озвучены меры по снижению закредитованности казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для снижения закредитованности населения реализуется комплекс мер по ужесточению регулирования потребительского кредитования. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила Мадина Абылкасымова, для ограничения роста проблемной задолженности граждан по потребительским кредитам с января 2022 года введен законодательный запрет на начисление вознаграждения по всем беззалоговым потребительским займам и микрокредитам физических лиц после 90 дней просрочки. Ранее был введен законодательный запрет на начисление штрафов и пени после 90 дней просрочки.

«Приняты регуляторные меры по ограничению ставок вознаграждения по потребительским микрокредитам. В результате в 2022 году предельная ставка вознаграждения по беззалоговым микрокредитам до 50 МРП на 45 дней снижена с 30% до 20%. Кроме того, проведены проверки микрофинансовых организаций, по результатам которых за несоблюдение регуляторных требований отозваны лицензии у 23 МФО», - сообщила М. Абылкасымова на заседании Правительства.

Также она напомнила, что для ограничения выдачи потребительских кредитов неплатежеспособным заемщикам с 2020 года установлен коэффициент долговой нагрузки заемщиков на уровне 50% от совокупных доходов заемщика. Введен запрет на выдачу займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.

В 2022 году коэффициент долговой нагрузки установлен в качестве пруденциального норматива с обязательным соблюдением банками и микрофинансовыми организациями.

«Для недопущения чрезмерного роста потребительского кредитования были ужесточены меры пруденциального регулирования банков и микрофинансовых организаций. Так, для ограничения выдачи банками крупных потребительских кредитов свыше 2 млн тенге в октябре 2022 года коэффициенты риск-взвешивания по таким кредитам были повышены со 150% до 350%. Кроме того, в целях охлаждения рынка беззалогового онлайн микрокредитования в 5 раз увеличено взвешивание потребительских микрокредитов при расчете коэффициента достаточности собственного капитала микрофинансовой организации», - добавила М. Абылкасымова.

Она добавила, что для снижения уровня проблемных потребительских микрокредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, в декабре прошлого года введен лимит по доле микрокредитов с просрочкой более 90 дней на уровне не более 20%. Превышение лимита является несоблюдением норматива достаточности собственного капитала с последующим отзывом лицензии на микрофинансовую деятельность.



