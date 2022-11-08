Озвучены льготные условия для призывников воинских частей МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 8 по 12 ноября осуществляется набор для прохождения срочной воинской службы в воинских частях гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан – воинской части 28237 в городе Узынагаше Алматинской области, воинской части 52859 в Караганде и воинской части 68303 в Семее Абайской области. Об этом передает МИА Казинформ со ссылкой на Комитет по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

Отслужившим срочную службу солдатам и сержантам предоставляется возможность трудоустройства в органы гражданской защиты, а также с этого года для сотрудников гражданской защиты вводится льготное кредитование по жилищным займам в Отбасы банке.

Всем военнослужащих срочной службы, желающим продолжить воинскую службу, предлагается остаться на воинскую службу по контракту в системе МЧС РК.

В соответствии с новым совместным проектом министерств обороны, науки и высшего образования, а также ведущих вузов страны предусматривается предоставление всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, возможности поступления на обучение в вузы на платной основе по результатам собеседования и без учета единого национального тестирования.

Таким образом, особо отличившиеся в период прохождения службы военнослужащие срочной службы в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы будут иметь возможность поступить в вузы и получить высшее образование на платной основе.

Отдельным, наиболее дисциплинированным, достойным военнослужащим, достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования

за счет грантов вузов.

Около 50 высших учебных заведений во всех регионах страны уже подтвердили намерение предоставить образовательные льготы для юношей, отслуживших срочную воинскую службу.

Реализация проекта начнется с 2023 года. Льготы на получение образования распространятся на солдат, которые проходят срочную воинскую службу и подлежат призыву в 2022 году.

Желающие пройти срочную воинскую службу в воинских частях гражданской обороны МЧС РК с 8 по 12 ноября могут прибыть в департаменты по делам обороны

и департаменты по чрезвычайным ситуациям г. Астана, Алматы, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей.