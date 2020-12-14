Озвучены итоги партийных списков кандидатов в депутаты маслихата Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно плану избирательной комиссии города Нур-Султана подготовлены основные мероприятия по подготовке и проведению очередных выборов депутатов маслихата. Выдвижение партийных списков прошло с 10 ноября по 4 декабря 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя городской избирательной комиссии города Нур-Султана Владимир Редкокашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центральной избирательной комиссией к участию в очередных выборах депутатов маслихатов, назначенных на 10 января 2021 года, были допущены политические партии, зарегистрированные в установленном порядке в Министерстве юстиции.

«В избирательную комиссию города Нур-Султана представлены документы о выдвижении партийных списков кандидатов в депутаты маслихата города Нур-Султана от филиалов 5 политических партий: регионального филиала общественного объединения «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» по городу Нур-Султану, филиала Общественного объединения «Политическая партия «ADAL» в Нур-Султане, филиала общественного объединения «Партия «Nur Otan» города Нур-Султана, городского филиала общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол», городского филиала общественного объединения «Народная партия Казахстана», - сказал Владимир Редкокашин в ходе онлайн-брифинга в акимате.

По сообщению столичной избирательной комиссии, в партийные списки включены 88 кандидатов. Регистрация партийных списков завершена 10 декабря 2020 года.

«В соответствии с регистрацией от «Nur Otan» представлены 62 кандидата, «Ауыл» - 5 кандидатов; «Ак жол» - 9 кандидатов; «ADAL» - 6 кандидатов; «Народная партия Казахстана» - 6 кандидатов», - отметил В. Редкокашин.

«В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 89 Конституционного закона о выборах в партийных списках политических партий количество женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста должно составлять не менее 30 от общего числа включенных в него лиц. В партийных списках, представленных в городскую избирательную комиссию всего 36 (40,9%) женщин и лиц моложе 29 лет, то есть 30%-я квота соблюдена всеми партиями», - отметил заместитель председателя городской избирательной комиссии.

«Совместно с уполномоченными государственными органами городской избирательной комиссией осуществлена проверка лиц, включенных в партийные списки на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Лица, включенные в партийные списки, соответствуют требованиям законодательства», - добавил Владимир Редкокашин.

Спикер также сообщил, что в связи с поступившим заявлением кандидата, принято решение об исключении из партийного списка политической партии «NurOtan» 1 кандидата.

Таким образом, общее количество включенных в партийные списки кандидатов составило 87 человек, в том числе женщин и лиц моложе 29 лет - 35. В соответствии с Конституционным законом о выборах всеми политическими партиями внесен избирательный взнос.

По сообщению В Редкокашина, партийные списки пяти филиалов политических партий зарегистрированы городской избирательной комиссией и опубликованы в СМИ. Сведения о регистрации партийных списков направлены в уполномоченный орган для проверки достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатов и их супругов.