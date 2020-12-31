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    Озвучены имена наиболее вероятных соперников Головкина на следующий бой

    31 Декабря 2020, 23:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем может провести свой следующий поединок казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), который является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Самым вероятным оппонентом 38-летнего казахстанца является непобежденный экс-чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO, мексиканский боксер Хайме Мунгия (36-0, 29 КО).

    Ожидается, что этот бой состоится в мае. Если же Головкин не встретится с Мунгией, альтернативным вариантом для него будет поединок с «регулярным» чемпионом WBA, японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Наконец, третьим в шорт-листе Геннадия является американский чемпион WBO Деметриус Андраде (29-0, 18 КО).
    Что касается возможного мегафайта Головкина с Саулем «Канело» Альваресом (54-1-2, 36 КО), то вряд ли его стоит ждать до второй половины 2021 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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