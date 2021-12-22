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    Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы

    22 Декабря 2021, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны РК Дарын Туяков рассказал о договоренностях Казахстана и России в случае возникновения угрозы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Россия является стратегическим партнером Казахстана. Сотрудничество будет осуществляться в следующих формах в том числе: консультации, обмен цифровыми данными, совместное использование инфраструктурных объектов. Между Казахстаном и Россией есть ратифицированные договоры, в том числе о противодействии воздушным нападениям, подписан ряд соглашений в данном направлений. Ратифицировано более 40 договоров», - сказал Дарын Туяков на пленарном заседании Мажилиса, отвечая на вопросы депутатов.

    Ранее, депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».

    Нормы Договора направлены на осуществление военного сотрудничества в совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества между двумя странами.

    Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт и другие направления военного сотрудничества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Россия Сотрудничество Международная деятельность РК
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