Озвучены детали организации трилогии Головкин — «Канело» и её сроки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер и бывший профессиональный боксер Александр Колесников, владелец сайта AKboxing.ru, поделился со Sports.kz своим мнением относительно того, не с Саулем Альваресом ли собирается встречаться Геннадий Головкин в запланированную им дату боя в феврале в Чикаго, передает МИА «Казинформ».

«По поводу «Канело» и возможной его встрече с Головкиным в феврале — она, наверное, точно не состоится, так как Альварес будет боксировать с Ковалевым, а что там будет с весом, победит ли он или проиграет, травмируется или нет — то есть, тут такое дело... И февраль — это слишком близко для следующего поединка «Канело», поэтому — 200% Головкин встретится в эти сроки не с Альваресом. Если они останутся в рамках одной весовой категории или встретятся где-то в промежуточной, то это все возможно — не зря же обоих подписал DAZN. Наверняка — для решающего поединка», — уверен российский эксперт.