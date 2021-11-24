Озвучены даты и места проведения мужского и женского чемпионатов РК по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны даты проведения чемпионатов Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

По сообщению пресс-службы Федерации, в рамках турниров будут рассматриваться кандидаты на место в составе сборной.

ЧРК по боксу среди женщин впервые в истории будет проходить в 12-ти весовых категориях. Он состоится с 7 по 12 декабря в Щучинске.

Что касается турнира среди мужчин, то он состоится пройдет в 13-ти весовых категориях. Принимать его будет Уральск в период с 14 по 24 декабря.