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    19:38, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Озвучены даты и места проведения мужского и женского чемпионатов РК по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны даты проведения чемпионатов Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    По сообщению пресс-службы Федерации, в рамках турниров будут рассматриваться кандидаты на место в составе сборной.

    ЧРК по боксу среди женщин впервые в истории будет проходить в 12-ти весовых категориях. Он состоится с 7 по 12 декабря в Щучинске.

    Что касается турнира среди мужчин, то он состоится пройдет в 13-ти весовых категориях. Принимать его будет Уральск в период с 14 по 24 декабря.


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