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    Озвучено положение «Барыса» в борьбе за плей-офф КХЛ после поражения от «Адмирала»

    9 Января 2023, 21:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, астанинский «Барыс» потерпел разгромное поражение от «Адмирала» из Владивостока со счетом 0:3 в матче Континентальной хоккейной лиги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В начале встречи нападающий «Адмирала» Павел Шен открыл счет. Во второй 20-минутке Либор Сулак в большинстве и Дмитрий Сидляров установили окончательный счет - 3:0. Днем ранее «Барыс» обыграл команду из Владивостока с разгромным счетом 5:1.

    После этой игры казахстанский клуб идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ с 48-ю очками и 50-ю матчами. Следом за «Барысом» располагается «Амур» (46 очков и 47 игр), а также «Трактор» (46 баллов и 49 матчей). На последней строчке - «Нефтехимик», у которого 45 очков при 48-ми встречах.


    Фото: sports.kz
    Спорт Хоккей Барыс
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