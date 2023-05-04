Озвучена сумма подписанных в ходе Казахстанско-Таджикского форума соглашений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил договоренности, достигнутые в рамках Казахстанско-Таджикского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится активная работа по реализации Дорожной карты и увеличению товарооборота на следующие два года. Состоялся бизнес-форум, в рамках которого стороны наметили конкретные шаги по реализации различных проектов в различных сфера. В ходе бизнес-форума были подписаны соглашения на сумму 1,8 млрд долларов. Это грубо говоря. А с учетом других видов сотрудничества, в частности поставки концентратов и т.д., этот пакет увеличивается почти на 800 млн долларов», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время совещания в расширенном составе в ходе официального визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

Президент также подчеркнул важность развития культурно-гуманитарных связей.

«Это очень важное направление нашего сотрудничества. Открытие памятника прославленному ученому средневековья философу и целителю Абу Али ибн Сина. Все эти достижения с большим воодушевлением воспринимаются народами двух стран, служат ярким примером наших тесных взаимоотношений. Договорились о проведении Дней культуры в Казахстане», - отметил Глава государства.

«Причем они будут сопровождаться демонстрацией достижений Таджикистана в области сельского хозяйства. И я полагаю, это очень важное мероприятие. Со стороны Правительства Казахстана будут предоставлены все необходимые условия для успешной реализации данного проекта», - добавил К. Токаев.



