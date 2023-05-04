Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Озвучена сумма подписанных в ходе Казахстанско-Таджикского форума соглашений

    4 Мая 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил договоренности, достигнутые в рамках Казахстанско-Таджикского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится активная работа по реализации Дорожной карты и увеличению товарооборота на следующие два года. Состоялся бизнес-форум, в рамках которого стороны наметили конкретные шаги по реализации различных проектов в различных сфера. В ходе бизнес-форума были подписаны соглашения на сумму 1,8 млрд долларов. Это грубо говоря. А с учетом других видов сотрудничества, в частности поставки концентратов и т.д., этот пакет увеличивается почти на 800 млн долларов», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время совещания в расширенном составе в ходе официального визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

    Президент также подчеркнул важность развития культурно-гуманитарных связей.

    «Это очень важное направление нашего сотрудничества. Открытие памятника прославленному ученому средневековья философу и целителю Абу Али ибн Сина. Все эти достижения с большим воодушевлением воспринимаются народами двух стран, служат ярким примером наших тесных взаимоотношений. Договорились о проведении Дней культуры в Казахстане», - отметил Глава государства.

    «Причем они будут сопровождаться демонстрацией достижений Таджикистана в области сельского хозяйства. И я полагаю, это очень важное мероприятие. Со стороны Правительства Казахстана будут предоставлены все необходимые условия для успешной реализации данного проекта», - добавил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика Таджикистан Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату
    Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле в деревне Трубино
    Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам во Ржеве
    Президент РК совершит рабочий визит в Россию
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров