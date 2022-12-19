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    Озвучена предварительная причина гибели лебедей в Мангистауской области

    19 Декабря 2022, 20:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Предварительной причиной гибели лебедей на озере Караколь мог стать голод и морозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    При осмотре побережья озера Караколь специалисты обнаружили 10 погибших лебедей.

    «Обнаруженные птицы определены как молодые лебеди-шипуны. Данный вид лебедя не занесен в Красную книгу РК. Предварительная версия гибели может связана с возрастом, так как лебеди еще не успели запастись достаточным количеством жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, морозы в Мангистауской области достигали температуры -15 градусов, из-за чего озеро Караколь частично покрылось льдом, что усложнило процесс добычи питания», – проинформировали в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
    По учетным данным, на озере Караколь зимуют до 10 000 лебедей.
    Ранее сообщалось о том, что мертвых лебедей снял на видео житель Актау.

    Фото из архива lada.kz
    Происшествия Мангистауская область
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