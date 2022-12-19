Озвучена предварительная причина гибели лебедей в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Предварительной причиной гибели лебедей на озере Караколь мог стать голод и морозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

При осмотре побережья озера Караколь специалисты обнаружили 10 погибших лебедей.

«Обнаруженные птицы определены как молодые лебеди-шипуны. Данный вид лебедя не занесен в Красную книгу РК. Предварительная версия гибели может связана с возрастом, так как лебеди еще не успели запастись достаточным количеством жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, морозы в Мангистауской области достигали температуры -15 градусов, из-за чего озеро Караколь частично покрылось льдом, что усложнило процесс добычи питания», – проинформировали в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

По учетным данным, на озере Караколь зимуют до 10 000 лебедей.

Ранее сообщалось о том, что мертвых лебедей снял на видео житель Актау.

Фото из архива lada.kz



