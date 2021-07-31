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    Озвучена предполагаемая дата третьего боя Головкин — «Канело»

    31 Июля 2021, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Эдди Хирн, работающий с чемпионом мира IBF/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и обладателем титулов WBA, WBO и WBC во второй средней категории Саулем «Канело» Альваресом, в интервью Sports Illustrated оценил вероятность проведения их третьего поединка в сентябре текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Изначально Альварес планировал 18 сентября подраться за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с владельцем пояса IBF Калебом Плантом, однако их переговоры не увенчались успехом.

    Журналист Крис Мэнникс спросил главу Matchroom Boxing, возможно ли будет вместо этого организовать третью часть противостояния GGG и «Канело»?

    «Нет, я не верю, что этот бой возможен в сентябре. Я знаю, что Геннадий сосредоточен на поединке с Муратой в декабре. Я думаю, что Головкин — «Канело» 3 — это бой, который всегда будет актуален, пока они оба выступают на ринге, и он может состояться в мае следующего года. Но я думаю, что следующее наше решение состоит в том, будет ли «Канело» драться 18 сентября, или же мы просто смиримся с тем, что проведем еще один бой в этом году и посмотрим, изменит ли направление поединок с Плантом», — ответил Хирн.

    Напомним, бой Головкина с Муратой состоится на Рождество (28 декабря).


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс
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