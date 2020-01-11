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Озвучена предполагаемая дата третьего боя Головкин — «Канело»
11 Января 2020 10:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный американский инсайдер из The Athletic Майк Коппинджер ответил на вопрос одного болельщика о потенциальной трилогии Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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— Мы увидим третий бой Головкина и «Канело»?
— Я на это надеюсь. Возможно, осенью.
Ранее промоутер Эдди Хирн говорил, что планирует организовать третий поединок в сентябре. На него букмекерская контора Париматч предлагает такие котировки: победа «Канело» — 1.7, победа Головкина — 2.15, ничья — 21. Напомним, первый бой завершился спорной ничьей, а во втором Альварес победил решением большинства голосов судей.
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