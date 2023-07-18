Озвучена потребность Казахстана в авиакеросине на ближайшие годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев ответил на вопросы журналистов касательно удовлетворения потребностей страны в авиакеросине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расчетный импорт по авиационному керосину составляет порядка 300 тысяч тонн, потребность у нас 900 тысяч тонн. Но наша задача в первую очередь обеспечить авиаперевозчиков пассажирского авиатранспорта. Так называемый Карго – грузовой транспорт – он обеспечивается за счет преимущественно импортных поставок. Но на сегодняшний день 650 тысяч – это номинал производства на всех трех заводах», - сказал Дмитрий Макеев на пресс-конференции в офисе компании.

По его словам, учитывая увеличение потребностей в авиакеросине в ближайшие годы, планируется и увеличение производства топлива в соответствующих объемах.

«При расширении Шымкентского НПЗ мы рассматриваем увеличение более, чем на 1,2 млн тонн общей производительности по стране. Мы предварительно провели маркетинговые исследования, которые говорят о том, что в ближайшие 10-20 лет потребность в авиакеросине составит 1,2 млн тонн. Как раз технические решения по расширению Шымкентского НПЗ нацелены в том числе на полное удовлетворение потребностей по авиакеросину», - добавил спикер.