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    Озвучена потребность Казахстана в авиакеросине на ближайшие годы

    18 Июля 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев ответил на вопросы журналистов касательно удовлетворения потребностей страны в авиакеросине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расчетный импорт по авиационному керосину составляет порядка 300 тысяч тонн, потребность у нас 900 тысяч тонн. Но наша задача в первую очередь обеспечить авиаперевозчиков пассажирского авиатранспорта. Так называемый Карго – грузовой транспорт – он обеспечивается за счет преимущественно импортных поставок. Но на сегодняшний день 650 тысяч – это номинал производства на всех трех заводах», - сказал Дмитрий Макеев на пресс-конференции в офисе компании.

    По его словам, учитывая увеличение потребностей в авиакеросине в ближайшие годы, планируется и увеличение производства топлива в соответствующих объемах.

    «При расширении Шымкентского НПЗ мы рассматриваем увеличение более, чем на 1,2 млн тонн общей производительности по стране. Мы предварительно провели маркетинговые исследования, которые говорят о том, что в ближайшие 10-20 лет потребность в авиакеросине составит 1,2 млн тонн. Как раз технические решения по расширению Шымкентского НПЗ нацелены в том числе на полное удовлетворение потребностей по авиакеросину», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Промышленность Нефть Минэнерго РК Топливо
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