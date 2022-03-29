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    Озвучена ожидаемая посещаемость боя Геннадия Головкина в Японии

    29 Марта 2022, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 апреля Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония) примет бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ранее стало известно, что организаторы вечера бокса подготовили для зрителей 16 000 защитных масок, вероятно, оценив возможную посещаемость данного события. Всего же Saitama Super Arena в зависимости от проводимого на ней мероприятия способна вместить от 5 000 до 36 500 зрителей. Также, по информации японских СМИ, в продажу пока не поступила еще одна партия билетов.

    На кону в поединке Головкин — Мурата будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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