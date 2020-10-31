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    Озвучена новая дата следующего боя Головкина за титул чемпиона мира

    31 Октября 2020, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Fightnews.com Пшемек Гарчарчик рассказал, когда может состояться бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ожидается, что этот бой будет включен в первый пакет показа DAZN на территории Польши и состоится в декабре.

    «Доступные даты 5 или 19 декабря», — отметил журналист.

    Напомним, бой Головкин — Шеремета за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF уже переносился четыре раза по различным причинам. Ранее команды боксеров назвали дедлайн, если этот бой не состоится в декабре — середина января.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин
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