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    Озвучена дата следующего заседания Евразийского межправительственного совета

    25 Февраля 2022, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Бресте. Об этом заявил Премьер-Министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующее заседание Евразийского межправительственного совета по инициативе белорусской стороны состоится 21-22 июня 2022 года в городе Брест. Хочу поблагодарить участников сегодняшнего заседания за продуктивную и конструктивную работу», - сказал Акылбек Жапаров, подводя итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане.

    Ранее Премьер Кыргызстана озвучил показатели экономического роста стран ЕАЭС.

    «Союзный рост ВВП по итогам прошлого января-ноября сложился на уровне 4,4%, что выше среднемировых показателей. За этот же период промышленное производство в ЕАЭС выросло на 5,1%. Объем внешней торговли с третьими странами вырос на 34,3%, в том числе экспорт товаров на 42,5%. Объем взаимной торговли вырос на треть, рост объемов экспорта отмечается во всех государствах-членах ЕАЭС», – сказал Акылбек Жапаров.

    В свою очередь, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил с практическими предложениями касательно совершенствования деятельности ЕАЭС.

    «Предлагаю Комиссии разработать показатели количественной и качественной оценки влияния принимаемых решений на развитие бизнеса», - отметил Премьер РК.

    Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Астана Экономика Кыргызстан ЕАЭС
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