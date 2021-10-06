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    Озвучена дата проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

    6 Октября 2021, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената и руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев озвучил дату проведения XX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующее заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет посвящено окончательной доработке итогового документа и согласованию вопросов работы VII съезда. По традиции заседание проводится за день до начала Съезда. Соответствующие рекомендации предлагаются рабочей группой», - сказал Маулен Ашимбаев на заседании XIX Секретариата.

    Он также озвучил дату проведения самого съезда.

    «С учетом календаря религиозных праздников и мнений всех участников секретариата принято решение о проведении VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года. Соответственно, XX заседание Секретариата состоится 12-13 сентября следующего года», - заключил М. Ашимбаев.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Съезд лидеров мировых религий
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