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    Озвучен срок возвращения Головкина на ринг после завоевания двух титулов чемпиона мира

    7 Октября 2019, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с чемпионом мира IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) рассказал о его планах на ближайшее будущее. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Вчера GGG одержал победу единогласным решением судей над украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) и стал двукратным чемпионом мира.

    «Мы должны встретиться с DAZN и обсудить, что они хотят делать дальше. Теперь, когда Геннадий снова стал чемпионом, у него будут обязательства по защите титула. Мы посмотрим, что захотят IBF, IBO и DAZN, и будем отталкиваться от этого. Но я знаю, что Геннадий хочет вернуться на ринг к началу следующего года».

    «Канело» предстоит сразиться против Сергея Ковалева, и это прекрасный бой. На самом деле мы считали, что заполучим поединок с Альваресом. Все разговоры об этом пока преждевременны, потому что нам надо выяснить, чего хотят DAZN, после этого мы должны сесть с Геннадием и обсудить, чего хочет он», — сказал в интервью Seconds Out Леффлер.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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