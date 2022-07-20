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    Озвучен прогноз по заболеваемости КВИ на ближайшие месяцы в Нур-Султане

    20 Июля 2022, 13:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заболеваемость коронавирусной инфекцией будет расти до середины августа, снижение начнется в конце августа-сентябре месяце. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Такой прогноз мы ставим в городе Нур-Султане. На данный момент, в июле месяце, идет сильный рост заболеваемости. Мы предполагаем, что до середины августа этот рост будет продолжаться. В свою очередь, хочется в очередной раз призвать всех казахстанцев позаботиться о своем здоровье – носить маски в общественных местах и общественном транспорте, обращаться к врачу при первых признаках симптомов коронавирусной инфекции», - сказала Сархат Бейсенова, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация по КВИ ухудшилась в Нур-Султане.

    Автор:

    Серик Сабеков

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