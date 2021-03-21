Озвучен прогноз по заболеваемостью коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин озвучил прогноз по заболеваемостью коронавирусом на конец марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы считаем, что ситуация будет ухудшаться. Поскольку мы видим, насколько заразен этот штамм. Но наша задача – вести контроль, чтобы ситуацию удержать. В фарватере на настоящее время 400-500 (случаев - прим. авт.), потом приступит к методичному снижению. Если мы выполним намеченные в настоящем постановлении ограничительные строгие мероприятия, то нам удастся снизить заболеваемость. То есть, разорвать цепочки заражений, воздействовать на механизм передачи инфекции», - заявил Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в Алматы.

Главный санитарный врач Алматы ранее заявил, что коронавирусом стали болеть молодые люди.

Напомним, Жандарбек Бекшин сообщил о введении строгих ограничительных мер из-за ухудшения эпидситуации в городе. По его данным, за прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 437 случаев КВИ, что является наивысшим показателем.