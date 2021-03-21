Озвучен прогноз по заболеваемостью коронавирусом в Алматы
«Мы считаем, что ситуация будет ухудшаться. Поскольку мы видим, насколько заразен этот штамм. Но наша задача – вести контроль, чтобы ситуацию удержать. В фарватере на настоящее время 400-500 (случаев - прим. авт.), потом приступит к методичному снижению. Если мы выполним намеченные в настоящем постановлении ограничительные строгие мероприятия, то нам удастся снизить заболеваемость. То есть, разорвать цепочки заражений, воздействовать на механизм передачи инфекции», - заявил Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в Алматы.
Главный санитарный врач Алматы ранее заявил, что коронавирусом стали болеть молодые люди.
Напомним, Жандарбек Бекшин сообщил о введении строгих ограничительных мер из-за ухудшения эпидситуации в городе. По его данным, за прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 437 случаев КВИ, что является наивысшим показателем.