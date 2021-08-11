Озвучен прогноз МВФ по росту экономики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев озвучил прогноз МВФ касательно роста экономики Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост новых случаев заболеваний коронавирусом и темпы вакцинации продолжают оставаться важными факторами восстановления как мировой экономики, так и экономики Казахстана», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, из-за слабых темпов вакцинации и роста заболеваемости в развивающихся странах МВФ 27 июля т.г. пересмотрел прогноз ВВП в сторону снижения на 0,4 процентных пункта, до 6,3%.

«В развитых странах за счет высоких темпов вакцинации и сохраняющихся стимулов МВФ ожидает больший рост на 0,5 п.п. до 5,6% в 2021 году. Прогноз мирового ВВП сохранил на уровне 6% в 2021 году», - отметил спикер.

«В связи с ухудшением перспектив роста развивающихся стран, восстановление их экономик ожидается к концу 2022 года. Тем не менее, МВФ сохранил прогноз по росту экономики Казахстана на уровне 3,2%», - заключил Е. Досаев.



