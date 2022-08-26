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    Озвучен минимальный срок стажировки за рубежом для работников СМИ по «Болашак»

    26 Августа 2022 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный менеджер управления организации конкурсных процедур АО «Центр международных программ» Гульзат Асанбаева озвучила минимальный и максимальный сроки прохождения представителями СМИ стажировки за рубежом по программе «Болашак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Максимальный срок – 12 месяцев, минимальный – месяц», - сказала Гульзат Асанбаева в ходе прямого эфира Министерства информации и общественного развития РК.

    По ее словам, в вопросе выбора организации для прохождения стажировки ограничений нет.

    «У нас на сайте есть список утвержденных вузов, признанные научные и отраслевые организации, выбрать можно из них. Тут нет ограничений, в академическом обучении есть список вузов, а для стажировки вы можете выбрать признанные мировые научно-исследовательские центры или организации по вашей сфере, где можно повысить квалификацию. Каждый документ, каждое приглашение рассматривается в индивидуальном порядке менеджерами, ответ дается в течение двух дней», - добавила спикер.

    Как сообщалось ранее, работники СМИ теперь смогут пройти стажировку за рубежом по программе «Болашак». Журналисты, режиссеры, операторы, графисты смогут повысить квалификацию в ведущих зарубежных организациях и вузах мира по таким специальностям, как «Операторское искусство», «Режиссура», «Журналистика», «Визуальные эффекты. 3D анимация» и другие.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование СМИ Болашак
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