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    Озвучен гонорар «Канело» за третий бой с Головкиным

    10 Августа 2019, 04:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт телеканала ESPN Тедди Атлас рассказал, сколько ориентировочно может заработать мексиканский боксер Сауль Альварес за третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «У «Канело» большой контракт с DAZN, на 365 миллионов идесять боев, но он же не получит всю сумму сразу. За третий бой с Головкиным онзаработает определенный процент от всей этой суммы — примерно 35 миллионовдолларов, или сколько там, не так важно», — сказал Атлас.

    Изначально DAZN планировали устроить третий бой «Канело» —GGG 14 сентября, однако Альварес принял решение провести свой бой позднее и нес Головкиным. В итоге, как ожидается, Геннадий сразится 5 октября с украинцемСергеем Деревянченко. «Канело» же может встретиться в конце года с россияниномСергеем Ковалевым в случае его победы 24 августа над британцем Энтони Ярдом.

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    Спорт Головкин
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