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    Озвучен гонорар Головкина за титульный бой с Деревянченко

    22 Августа 2019, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 октября состоится бой за вакантный титул чемпиона мира IBF в среднем весе между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок состоится на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться на стриминговом сервисе DAZN.

    Согласно информации инсайдера The Athletic Майка Коппинджера , данный бой станет для обоих соперников хорошим способом пополнить свои «копилки». Известно, что гарантированный гонорар Головкина будет представлять собой восьмизначную сумму. Что касается Деревянченко, то его вознаграждение составит более 5 миллионов долларов — эта цифра является для представителя Украины рекордной в карьере, ранее он зарабатывал за бой максимум 500 тысяч долларов.

    Контракт Головкина с DAZN рассчитан на шесть боев, которые казахстанский боксер должен провести в течение трех лет. Общий гонорар GGG за это сотрудничество оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Напомним, первый бой в рамках соглашения Геннадий уже провел: 8 июня он нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19-1, 10 КО).

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    Спорт Головкин
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